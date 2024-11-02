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WP: сумма исков к Google в России превысила богатство всего мира

На данный момент сумма штрафа достигла двух ундециллионов рублей - это двойка с 36-ю нулями.
Ирина Егорова 2024-11-02 04:16:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Размер штрафа, назначенный российским судом к корпорации Google, а это два ундециллиона рублей, превысил мировое богатство. Об этом сообщает «360» со ссылкой на газету Washington Post.

«Размер штрафа значительно превышает совокупное богатство всего мира в 477 триллиона долларов», - говорится в статье.

Также штраф стал больше показателя мирового ВВП за прошлый год - это примерно 105,4 триллиона долларов.

Ежедневно сумма увеличивается на 100 тысяч рублей до момента выполнения условий. Через неделю штраф удвоится до четырех ундециллионов, а через пять лет, если требования не будут выполнены, сумма штрафа составит 3,7 сентенновигинтиллиона рублей (число с 83 нулями).

Суд назначил штраф в связи с тем, что компания не выполнила требование восстановить в YouTube, который принадлежит Google, каналы 17 российских средств массовой информации.

#штраф #деньги #блокировка #компания #Google #Сумма
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