На фронте украинская армия обессилена, признался Зеленский читателям французского Parisien. Солдаты измотаны. На некоторых участках передовой ситуация для ВСУ - критическая. И виноваты в этом - западные партнеры. Глава киевского режима им благодарен, но как-то не очень искренне.

«Мы благодарны нашим партнерам, и наши солдаты ждут помощи от них. Часто предоставление помощи замедляется. Между моментом, когда страна говорит "я передам" и моментом, когда эта помощь приходит, проходит шесть месяцев или год. Бывает, что это оружие старое или в плохом состоянии», - заявил Зеленский.

Очередное интервью Зеленского западным СМИ накануне встречи с лидерами ЕС в каком-то смысле показательное. Путается в мыслях - у него то США и Европа молодцы, то они - трусы. Порог мобилизационного возраста в 25 лет обещает не снижать, но говорит, что украинская молодежь должна составить основу технологической составляющей армии. Читатели Parisien порой даже лучше профессиональных журналистов задавали вопросы - и некоторые из них загоняли Зеленского в тупик.

«Извините за неуместный вопрос. Вы сделали себе имя, работая в комедии. Как вы думаете сможете ли вы когда-нибудь снова рассмешить людей?»,- спросил читатель.

Глава киевского режима ответил, что вопрос непростой.

«Сложный вопрос. Почему вы думаете, что он неуместный? Мне трудно ответить на него. Если честно, то я не знаю», - сказал лидер киевского режима.

Ну, Зеленский снова лукавит. Рассмешить Трампа ему удавалось не раз. И не столько искрометной шуткой, сколько безысходностью своего положения. К слову и в юморе Трамп оказался сильнее: тогда в сентябре, в Нью Йорке, он же говорил Зеленскому: для танго - нужны двое, имея ввиду невозможность переговорного процесса без участия России. Метафору не поняли. На Трампа - обозлились.

«Один Дональд сказал, что может закончить войну за сутки, сегодня второй Дональд сказал, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело от Польши, то вопрос решился за один день. Кто знает, может в следующем году мы можем рассчитывать и на первое, и на второе», - заявил Зеленский.

Второй Дональд - тот, кто приезжал к Зеленскому во Львов - премьер-министр Польши Туск. Рассчитывать - еще не значит получить. И в Киеве это прекрасно понимают. Сама идея вступления Украины в ЕС или НАТО - уже несколько лет - причина раздора между западными союзниками. На многочисленных сессиях в Европарламенте сторонники так называемой партии «войны» в лице председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен эту тему активно лоббируют. Сторонники партии «мира»: Словакия и Венгрия - накладывают вето. А Зеленского дико злит Виктор Орбан, с его мирной инициативой.

«Премьер Орбан, который хочет - и так и сяк .... Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США. У него есть такая армия, как у нас? - Нет. Каким образом Орбан будет давить на Путина? Каким образом? Это же анекдот, усмешка! Пусть себе оставит», - заявил Зеленский.

Виктор Орбан дипломатично возвращает Зеленского к реальности.

«Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Примите или откажитесь от него. Это ваша ответственность», - сказал Орбан.

Зеленский перекладывает ответственность на Запад, а те в свою очередь - обратно на него.

«Зеленский и его соратники неустанно колесят по США и их основным сателлитам с протянутой рукой, пытаясь заручиться пониманием того, что новая администрация их не "кинет". Кислые выражения на лицах киевских функционеров в большей степени объясняются не тем, что заручиться новым "ярлыком" на княжение пока не получается, и не тем, что до них доводятся сигналы о неизбежном сокращении военной поддержки», - заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Сегодня Зеленский вновь протянет руку - уже в Брюсселе. Там лидеры европейских государств, включая Германию, Францию и Польшу - обсудят вопрос об отправке на Украину миротворческого контингента, который может составить до 100 тысяч иностранных военных.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта.