Трамп и Шольц признали, что украинский конфликт «затянулся»

Избранный президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого стороны признали факт того, что конфликт на Украине «затянулся». Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

По его словам, оба политика признали, что необходимо как можно быстрее прийти к справедливому, честному и устойчивому миру.

«Основное внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам политики безопасности в Европе», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что избранный президент США призвал украинского лидера Владимира Зеленского готовиться к завершению конфликта с Россией.