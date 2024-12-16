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Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта

По словам избранного президента США, Путину также следует подготовиться к заключению сделки.
Глеб Владовский 2024-12-16 21:08:16
© Фото: Benoit Doppagne Keystone Press Agency Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует подготовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Такое заявление от сделал на пресс-конференции.

«Ему следует готовиться к заключению сделки», - цитирует слова политика телеканал CNN.

Трамп также подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину также предстоит заключить сделку по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что избранный президент США серьезно настроен завершить Украинский конфликт в первый рабочий день. По данным собеседника телеканала NBC News, это откроет возможность проведения мирных переговоров.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский #урегулирование конфликта
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