Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует подготовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Такое заявление от сделал на пресс-конференции.

«Ему следует готовиться к заключению сделки», - цитирует слова политика телеканал CNN.

Трамп также подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину также предстоит заключить сделку по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что избранный президент США серьезно настроен завершить Украинский конфликт в первый рабочий день. По данным собеседника телеканала NBC News, это откроет возможность проведения мирных переговоров.