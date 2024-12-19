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Лавров обсудил с главой МИД Швейцарии ситуацию на Украине

Российский дипломат также отметил важность недопущения расширения НАТО на восток.
Глеб Владовский 2024-12-19 21:09:51
© Фото: Jesus Vargas dpa Globallookpress

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе разговора со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Стороны обменялись мнениями по конфликту вокруг Украины. Министр подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации... » - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что Лавров указал на недопустимость расширения НАТО на восток. Это стало одной из причин проведения СВО на Украине. Он также обратил внимание на бессмысленность ультиматумов со стороны Запада, которые продвигают так называемую «Формулу мира Зеленского».

Ранее Лавров рассказал, как украинский лидер Владимир Зеленский может показать готовность к переговорам. Дипломат напомнил, что киевский режим законодательно закрыл путь к диалогу с Россией. 

#в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #Швейцария
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