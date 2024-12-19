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Мирзиеев выразил Путину соболезнования в связи с гибелью Кириллова

В ходе телефонного разговора стороны подчеркнули намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму.
Игнат Далакян 2024-12-19 22:02:00
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Беседа состоялась по инициативе Узбекистана, сообщила пресс-служба Кремля.

В заявлении говорится, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

«Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт», - подчеркивается в сообщении.

Также стороны подчеркнули намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб России и Узбекистана в сфере противодействия терроризму.

Ранее суд в Москве рассмотрел в закрытом режиме арест подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова заключили под стражу на два месяца.

#в стране и мире #Владимир Путин #Узбекистан #телефонный разговор #Шавкат Мирзиеев
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