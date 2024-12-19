Мирзиеев выразил Путину соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Беседа состоялась по инициативе Узбекистана, сообщила пресс-служба Кремля.

В заявлении говорится, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

«Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт», - подчеркивается в сообщении.

Также стороны подчеркнули намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб России и Узбекистана в сфере противодействия терроризму.

Ранее суд в Москве рассмотрел в закрытом режиме арест подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова заключили под стражу на два месяца.