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ФСБ и узбекские спецслужбы начали поиск соучастников в убийстве Кириллова

Уточняется, что взаимодействие организовано в ходе расследования уголовного дела, предусмотренного по ряду статей УК РФ.
Глеб Владовский 2024-12-19 21:35:41
© Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости

ФСБ России приступили к работе со спецслужбами Узбекистана по поиску соучастников в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что также в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий обстоятельств совершения подрыва самодельного взрывного устройства, в результате которого погиб и помощник Кириллова Илья Поликарпов.

«Указанное взаимодействие организовано в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ», - говорится в заявлении ведомства.

В ФСБ также подчеркнули, что спецслужбы Узбекистана оказывают все возможное содействие.

Кириллов и Поликарпов погибли 17 декабря при взрыве СВУ, установленного на самокат у подъезда военачальника. Предполагаемого исполнителя теракта задержали в деревне Черное в Подмосковье по горячим следам.

#игорь кириллов #спецслужбы #Узбекистан #ЦОС ФСБ России
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