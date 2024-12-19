ФСБ и узбекские спецслужбы начали поиск соучастников в убийстве Кириллова

ФСБ России приступили к работе со спецслужбами Узбекистана по поиску соучастников в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что также в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий обстоятельств совершения подрыва самодельного взрывного устройства, в результате которого погиб и помощник Кириллова Илья Поликарпов.

«Указанное взаимодействие организовано в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ», - говорится в заявлении ведомства.

В ФСБ также подчеркнули, что спецслужбы Узбекистана оказывают все возможное содействие.

Кириллов и Поликарпов погибли 17 декабря при взрыве СВУ, установленного на самокат у подъезда военачальника. Предполагаемого исполнителя теракта задержали в деревне Черное в Подмосковье по горячим следам.