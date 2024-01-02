В РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с «Тополей» на «Ярсы»

Министерство обороны России сообщило о завершении перевооружения мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Группировка получила новейшие подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» вместо «Тополей».

Отмечается, что отдельные полки мобильной группировки до сих пор имеют в своем вооружении современный ПГРК «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом. Их перевооружение планируется начать после 2025 года.

«Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения», - сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны отчитались об успешном уничтожении ракет «Ольхи», выпущенных Украиной. Всего за сегодня российские ПВО сбили 17 ракет над Белгородской областью.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.