МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хинштейн: ряд населенных пунктов в Курской области «снесены с лица Земли»

Врио губернатора региона подчеркнул, что предстоит работа по их восстановлению с учетом пожеланий местных жителей.
Глеб Владовский 2024-12-19 19:27:20
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Ряд населенных пунктов в курском приграничье частично либо полностью «снесены с лица Земли». Такое мнение выразил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«С высокой вероятностью понимаем, что многие или часть из них либо полностью, либо частично снесены с лица земли и нам предстоит отстраивать все это заново», - заявил политик.

Хинштейн также отметил, что восстановление населенных пунктов будет проводиться с учетом пожеланий местных жителей. Однако, после того, как Курская область будет зачищена от украинских боевиков, предстоит посчитать число пострадавших поселений.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что займется восстановлением Курской области после ее освобождения от боевиков ВСУ.

#в стране и мире #Курская область #восстановление #Александр Хинштейн #населенные пункты
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 