Ряд населенных пунктов в курском приграничье частично либо полностью «снесены с лица Земли». Такое мнение выразил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«С высокой вероятностью понимаем, что многие или часть из них либо полностью, либо частично снесены с лица земли и нам предстоит отстраивать все это заново», - заявил политик.

Хинштейн также отметил, что восстановление населенных пунктов будет проводиться с учетом пожеланий местных жителей. Однако, после того, как Курская область будет зачищена от украинских боевиков, предстоит посчитать число пострадавших поселений.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что займется восстановлением Курской области после ее освобождения от боевиков ВСУ.