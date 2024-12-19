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Путин пообещал восстановить Курскую область после ее освобождения
2024-12-19 12:48:28
© Фото: ТРК «Звезда»
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#в стране и мире
#Путин
#Курская область
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