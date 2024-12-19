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Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов

Особенно загружены центральные улицы, набережные, а также вылетные магистрали и большая часть МКАД.
Игнат Далакян 2024-12-19 18:57:56
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Транспорт на столичных дорогах движется в снегопад медленно, местами гололедица.

Особенно движение затруднено на центральных улицах и набережных, а также на вылетных магистралях и большей части МКАД. Низкая скорость автомобильного потока наблюдается и на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах.

Кроме того, перекрыты несколько улиц в районе Гостиного Двора в центре Москвы. Немногим ранее там состоялась совмещенная прямая линия и пресс-конференция «Итоги года» президента России Владимира Путина.

#Москва #в стране и мире #Автомобили #Пробки #загруженность дорог
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