Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Транспорт на столичных дорогах движется в снегопад медленно, местами гололедица.

Особенно движение затруднено на центральных улицах и набережных, а также на вылетных магистралях и большей части МКАД. Низкая скорость автомобильного потока наблюдается и на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах.

Кроме того, перекрыты несколько улиц в районе Гостиного Двора в центре Москвы. Немногим ранее там состоялась совмещенная прямая линия и пресс-конференция «Итоги года» президента России Владимира Путина.