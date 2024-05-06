Эксперт Бендриков рассказал о подвохах при покупке недвижимости

При покупке недвижимости есть немало подводных камней, которые следует учитывать. Об этом рассказал «Звезде» эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, прежде всего при ипотеке необходимо узнать подробнее об инфраструктуре района, где человек собирается приобретать, например, квартиру.

«Человеку нужно выбрать локацию, уточнить транспортную доступность... Потому что зачастую люди, имея в семье одну машину, а поскольку им нравится квартира в новом ЖК, то сталкиваются с огромными проблемами, такими как отсутствие транспортной или любой другой инфраструктуры», - рассказал эксперт.

Он также добавил, что люди, прожив в новостройке полгода-год, начинают задумываться о том, чтобы сменить локацию и перебраться куда-то поближе.

Еще одним важным нюансом является проверка паспорта собственника недвижимости и отсутствие тех или иных задолженностей.

«Иногда были случаи, когда паспорт был недействительным по разным причинам. Нужно также запросить у владельца свежую выписку из ЕГРН. В ней можно будет уточнить сразу информацию о наличии каких-либо ограничений, таких как ипотека или залог там или наличие наложенных обременений судебным приставом за какие-то финансовые долги», - уточнил Бендриков.

Ранее эксперт назвал признаки неликвидности квартир, которые в будущем могут доставить своему владельцу массу проблем, причем не только финансовых.