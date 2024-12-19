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Капитана потерпевшей крушение «Волгонефти 212» арестовали на два месяца

Волегову отказали в избрании более мягкой меры пресечения.
Глеб Владовский 2024-12-19 17:59:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Капитана потерпевшего на Кубани крушение нефтетанкера «Волгонефть 212» Леонида Волегова арестовали на два месяца. Запись оглашения приговора в суде опубликовала «Звезда».

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 17 февраля 2025 года», - огласил судья.

Отмечается, что подсудимому отказали в избрании более мягкой меры пресечения. В СК РФ сообщили, что капитана «Волгонефти 239» отправили под домашний арест на такой же срок.

Ранее сообщалось, что капитанам потерпевших крушение у Кубани нефтетанкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» предъявили обвинение в нарушении техники безопасности. Напомним, что инцидент, в результате которого произошел разлив нефтепродуктов, произошел 15 декабря в Керченском проливе.

#в стране и мире #Краснодарский край #Кубань #суд #разлив мазута
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