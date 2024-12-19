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В парламенте Абхазии застрелили депутата

Стрельба произошла на заседании парламентского комитета во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют.
Сергей Лебедев 2024-12-19 17:59:56
© Фото: РИА Новости

В четверг днем в парламенте Абхазии произошла стрельба. По предварительным данным, огонь из пистолета открыл депутат Адгур Харазия. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на исполняющего обязанности министра внутренних дел республики Роберта Киута.

В результате стрельбы погиб депутат Вахтанги Голандзия. Еще один народный избранник Кан Кварчия ранен в руку. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Отмечается, что открывший стрельбу скрылся с места происшествия. В данный момент правоохранители ведут розыск подозреваемого, объявлен план-перехват.

По данным журналистов, стрельба произошла на заседании парламентского комитета во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют.

Напомним, Абхазия столкнулась с беспрецедентно острым дефицитом электроэнергии. Кризис усугубляет незаконный майнинг криптовалют. Накануне стало известно, что власти республики даже попросили Россию в следующем году бесплатно предоставить электроэнергию.

#в стране и мире #стрельба #Абхазия #Парламент #Депутат #майнинг #республика
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