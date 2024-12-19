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Путин на вопрос о «слабости» России: «слухи о моей смерти сильно преувеличены»

Российский лидер подчеркнул, что ВС РФ обладает самый высокой подготовленностью в мире.
Глеб Владовский 2024-12-19 15:46:23
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ, отвечая на вопрос американского журналиста о слабости России, процитировал знаменитого писателя Марка Твена.

«Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной... я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"», - сказал глава государства.

Напомним, что российский лидер подчеркнул, что вооруженные силы РФ на данный момент обладают самой высокой в мире боеготовностью. Он отметил, что отечественная оборонная промышленность наращивает производство необходимого для армии и флота России.

#в стране и мире #прямая линия #Владимир Путин #марк твен #ответ на вопрос
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