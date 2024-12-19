Путин на вопрос о «слабости» России: «слухи о моей смерти сильно преувеличены»

Президент РФ, отвечая на вопрос американского журналиста о слабости России, процитировал знаменитого писателя Марка Твена.

«Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной... я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"», - сказал глава государства.

Напомним, что российский лидер подчеркнул, что вооруженные силы РФ на данный момент обладают самой высокой в мире боеготовностью. Он отметил, что отечественная оборонная промышленность наращивает производство необходимого для армии и флота России.