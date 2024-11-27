Нынешнему поколению европейцев необходимо бороться «за свободу и суверенитет», за которые сейчас якобы сражаются украинцы. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на сессии Европарламента.

«Я верю, что наше поколение европейцев должно вновь бороться за свободу и суверенитет. За свободу, за которую героически борется народ Украины. За свободу самим определять свое будущее», - сказала она.

По словам политика, битва за свободу объединяет всех европейцев. Фон дер Ляйен добавила, что намерена сделать это главным приоритетом своей второй Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось об опасениях того, что председатель Еврокомиссии подготовилась к беспрецедентному наднациональному «захвату власти», который еще больше централизует власть в Брюсселе. Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен вскоре получит неограниченный контроль над политикой объединения.

Политик, например, уже поставила лояльных к себе людей на все важные должности. Кроме того, она «маргинализировала» критиков и создала сложную сеть зависимостей, которая не позволит ни одному человеку получить чрезмерное влияние.