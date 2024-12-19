Путин заявил, что скоро закончатся украинцы, которые хотят воевать

Президент России Владимир Путин сказал, что украинцы, которые хотят воевать, скоро закончатся.

Глава российского государства обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, убедившего украинские власти продолжать боевые действия, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности в 2022 году.

«Приехал ваш союзник господин Джонсон… и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют. Скоро закончатся эти украинцы, которые хотят воевать», - сказал он во время прямой линии.

Путин в Москве проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». В зале разместились представители российских и иностранных СМИ. Вопросы исходят от граждан и сидящих в зале журналистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.