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Путин заявил, что скоро закончатся украинцы, которые хотят воевать

Владимир Путин отметил, что Россия готова к компромиссам и переговорам, но к этому не готова Украина.
2024-12-19 13:48:57
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сказал, что украинцы, которые хотят воевать, скоро закончатся.

Глава российского государства обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, убедившего украинские власти продолжать боевые действия, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности в 2022 году.

«Приехал ваш союзник господин Джонсон… и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют. Скоро закончатся эти украинцы, которые хотят воевать», - сказал он во время прямой линии.

Путин в Москве проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Новый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». В зале разместились представители российских и иностранных СМИ. Вопросы исходят от граждан и сидящих в зале журналистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#в стране и мире #ВС РФ #Путин #Украина
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