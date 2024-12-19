Путин поблагодарил Собчак за помощь жителям приграничья

Российский президент Владимир Путин поблагодарил журналисту Ксению Собчак за ее помощь жителям Курской и Белгородской областей, пострадавшим от атак украинских боевиков. Ее деятельность глава государства отметил в ходе большой пресс-конференции.

«Спасибо за то, что вы это делаете. Это чрезвычайно важная вещь», - сказал президент.

Также российский лидер выразил благодарность всем волонтерам. Они, отметил Владимир Путин, рискуют своей жизнью.

Напомним, ранее президент подчеркивал глубокие корни бескорыстной помощи в России. По его словам, сегодня гуманистические идеи волонтерства объединяют миллионы энергичных, неравнодушных людей.