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Путин поблагодарил Собчак за помощь жителям приграничья

Российский президент выразил благодарность всем волонтерам.
Сергей Лебедев 2024-12-19 16:31:46
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин поблагодарил журналисту Ксению Собчак за ее помощь жителям Курской и Белгородской областей, пострадавшим от атак украинских боевиков. Ее деятельность глава государства отметил в ходе большой пресс-конференции.

«Спасибо за то, что вы это делаете. Это чрезвычайно важная вещь», - сказал президент.

Также российский лидер выразил благодарность всем волонтерам. Они, отметил Владимир Путин, рискуют своей жизнью.

Напомним, ранее президент подчеркивал глубокие корни бескорыстной помощи в России. По его словам, сегодня гуманистические идеи волонтерства объединяют миллионы энергичных, неравнодушных людей.

#в стране и мире #прямая линия #РФ #Владимир Путин #Президент #пресс-конференция #глава государства
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