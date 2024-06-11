Путин подчеркнул глубокие корни бескорыстной помощи в России

Президент России Владимир Путин поздравил участников «Добро. Конференции-2024» с десятилетием создания Ассоциации волонтерских центров и подчеркнул исторические корни бескорыстной помощи в России.

«Наша страна по праву гордится традициями подвижничества и бескорыстной помощи, имеющими глубокие исторические корни. Отрадно, что и сегодня гуманистические идеи волонтерства объединяют миллионы энергичных, неравнодушных людей», - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент также отметил плодотворную и эффективную работу, которую демонстрирует Ассоциация, при этом применяя передовые информационные и коммуникационные технологии.

Российский лидер также поддержал открытие центров Ассоциации по всей стране.

Конференция проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ.