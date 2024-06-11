МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подчеркнул глубокие корни бескорыстной помощи в России

Президент заявил об этом в рамках поздравления участников «Добро. Конференции-2024» с 10-летием создания Ассоциации волонтерских центров.
Елизавета Кондрикова 2024-06-11 20:00:29
© Фото: Alexander Kazakov. Kremlin Pool Globallookpress

Президент России Владимир Путин поздравил участников «Добро. Конференции-2024» с десятилетием создания Ассоциации волонтерских центров и подчеркнул исторические корни бескорыстной помощи в России.

«Наша страна по праву гордится традициями подвижничества и бескорыстной помощи, имеющими глубокие исторические корни. Отрадно, что и сегодня гуманистические идеи волонтерства объединяют миллионы энергичных, неравнодушных людей», - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент также отметил плодотворную и эффективную работу, которую демонстрирует Ассоциация, при этом применяя передовые информационные и коммуникационные технологии.

Российский лидер также поддержал открытие центров Ассоциации по всей стране. 

Конференция проходит с 10 по 14 июня на ВДНХ.

#Владимир Путин #помощь #президент РФ #россияне #волонтерство
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 