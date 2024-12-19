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Путин ответил на вопрос, уберег ли он страну

Он добавил, что все вело к тотальной утрате суверенитета России, без которого страна перестала бы существовать как самостоятельное государство.
Ирина Егорова 2024-12-19 16:32:00
© Фото: Belkin Alexeynews.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он уберег страну, РФ отошла от края пропасти. 

«Все вело нас к тотальной утрате суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», - заявил российский лидер.

С вопроса суверенитета сегодня началась большая пресс-конференция Владимира Путина. Он отметил, что суверенитет должен быть в сердце людей. 

Также от результата укрепления суверенитета зависит рост российской экономики, добавил Путин.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Суверенитет
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