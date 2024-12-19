Путин ответил на вопрос, уберег ли он страну

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он уберег страну, РФ отошла от края пропасти.

«Все вело нас к тотальной утрате суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», - заявил российский лидер.

С вопроса суверенитета сегодня началась большая пресс-конференция Владимира Путина. Он отметил, что суверенитет должен быть в сердце людей.

Также от результата укрепления суверенитета зависит рост российской экономики, добавил Путин.