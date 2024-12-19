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Путин заявил, что суверенитет должен быть в сердце людей

Сергей Лебедев 2024-12-19 12:24:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Суверенитет должен быть в сердце людей. Об этом сегодня в ходе большой пресс-конференции заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что это очень важный вопрос.

«Для нашей страны это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. В этом самое главное дело», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что суверенитет бывает разным - оборонный, технологический, научный, образовательный, культурный и другие.

Напомним, ранее Владимир Путин уже заявлял, что коллективный Запад всегда стремился лишить Россию суверенитета и оставить ее в качестве своего сырьевого придатка. Однако РФ не может существовать без суверенитета.

Президент подчеркнул, что всестороннее укрепление российского суверенитета - военного, экономического - способствует повышению безопасности.

#Россия #прямая линия #РФ #Владимир Путин #Президент #пресс-конференция
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