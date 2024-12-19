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Путин: порносайты - это беда всего мира

По мнению главы государства, порносайты не следует запрещать, но стоит предложить более подходящие им альтернативы.
Глеб Владовский 2024-12-19 16:30:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сайты с порнографией - это беда не только России, но и всего мира.

«Порносайты смотрят во всем мире. Это как котлету заказать», - отметил российский лидер.

Глава государства, выступая на прямой линии, подчеркнул, что любые запреты имеют право на существование, но необходимо всегда предлагать «более интересную альтернативу порносайтам».

«Надо сделать так, чтобы когда человек заглянул на сайт и сказал: "Я это уже видел. Мне хочется посмотреть что-нибудь другое"», - пошутил он.

Ранее Путин выразил мнение, что запрещать все подряд в Интернете является контрпродуктивным. 

#в стране и мире #прямая линия #интернет #Владимир Путин #порносайт #порнография
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