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Интернет должен подчиняться законодательству своей страны, заявил Путин

Он также выразил мнение, что запрещать все подряд в интернете - контрпродуктивно.
Анастасия Бобылева 2024-11-07 21:35:33
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что интернет должен подчиняться национальному законодательству. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению Путина, это очевидно, однако есть и другой способ соблюсти интересы большинства людей в интернете. Это самоограничения, которые стали нормой для российского интернета.

«В России профессиональное сообщество приняло решение о правилах ведения Интернета как бизнеса и взяло на себя самоограничения, особенно связанные с возможным деструктивным влиянием на общество в целом и особенно на детскую аудиторию. Мне кажется, что это один из способов обеспечить интересы большинства людей», - отметил он.

Российский лидер также упомянул, чего точно не стоит делать государству в отношении интернета. По его словам, властям не стоит пытаться все запретить, так как это будет контрпродуктивно.

Также на мероприятии Путин ответил на вопросы об искусственном интеллекте в России. В будущем развитие ИИ поможет преодолеть дефицит кадров, считает президент.

#в стране и мире #интернет #Владимир Путин #валдай
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