Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» во время прямой линии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пошутил над словами пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который представил блогера Влада Бумагу, известного как Влад A4, нетрадиционным гостем.

«В каком смысле?» - недоуменно переспросил Путин.

Затем глава государства поинтересовался, является ли фамилия блогера настоящей или это псевдоним. Блогер ответил, что это его настоящая фамилия.

«Бумага по известной игре сильнее камня», - сказал Путин.

Влад Бумага в свою очередь задал вопрос о замедлении YouTube, отметив эффективную работу российских интернет-площадок. Путин ответил, что в ситуации с работой YouTube в России больше вопросов к самой платформе, а не к властям РФ. По его словам, американский сервис сам создал для себя проблемы.