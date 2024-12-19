МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» во время прямой линии

«Нетрадиционным» Песков назвал блогера Влада Бумагу, который задал вопрос о замедлении YouTube.
Ирина Егорова 2024-12-19 16:02:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пошутил над словами пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который представил блогера Влада Бумагу, известного как Влад A4, нетрадиционным гостем.

«В каком смысле?» - недоуменно переспросил Путин.

Затем глава государства поинтересовался, является ли фамилия блогера настоящей или это псевдоним. Блогер ответил, что это его настоящая фамилия.

«Бумага по известной игре сильнее камня», - сказал Путин.

Влад Бумага в свою очередь задал вопрос о замедлении YouTube, отметив эффективную работу российских интернет-площадок. Путин ответил, что в ситуации с работой YouTube в России больше вопросов к самой платформе, а не к властям РФ. По его словам, американский сервис сам создал для себя проблемы.

#Путин #итоги года #Дмитрий Песков #Шутка #нетрадиционные ценности #влад бумага
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 