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Путин: в Байдене оказалось человека больше, чем политика

Байден считает, что с его сыном произошла судебная ошибка, связанная с политическим давлением.
Ирина Егорова 2024-12-19 16:13:15
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин прокомментировал помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера.

«В Байдене оказалось больше человека, чем политика. Я бы не осуждал его за это», - заявил Путин.

Ранее Белый дом сообщил о помиловании президентом США Джо Байденом своего сына, которого признали виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Байден считает, что с его сыном произошла судебная ошибка, связанная с политическим давлением.

В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении властью и нарушении норм правосудия.

#в стране и мире #Владимир Путин #байден #Хантер Байден
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