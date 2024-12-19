Путин: в Байдене оказалось человека больше, чем политика

Владимир Путин прокомментировал помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера.

«В Байдене оказалось больше человека, чем политика. Я бы не осуждал его за это», - заявил Путин.

Ранее Белый дом сообщил о помиловании президентом США Джо Байденом своего сына, которого признали виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Байден считает, что с его сыном произошла судебная ошибка, связанная с политическим давлением.

В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении властью и нарушении норм правосудия.