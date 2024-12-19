Путин: ЦБ РФ мог начать сдерживание цен раньше

Центральный банк России мог раньше начать применение инструментов сдерживания цен. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года».

«ЦБ начал это делать летом, но эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше», - ответил российский лидер на вопрос о ростах цен и их причинах.

Однако Владимир Путин отметил эффективную и удовлетворительную работу российского правительства. По его словам, кабмин много делает и думает о будущем страны.

«Правительство наше думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития, национальные проекты. Прекрасно», - сказал Путин.

При этом он отметил, что неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, а также думать о развитии отдельных отраслей производства товаров широкого спроса.

На «Итогах года» президент России также отметил рост российской экономики на 8%. Он сравнил показатели с экономиками европейских стран и Соединенных Штатов.