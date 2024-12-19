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Путин назвал умерших мировых лидеров, с которыми хотел бы встретиться снова

Президент хотел бы снова увидеться с Гельмутом Колем, Жаком Шираком и Сильвио Берлускони.
Сергей Лебедев 2024-12-19 15:30:27
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин назвал умерших мировых лидеров, с которыми хотел бы встретиться снова. Среди них оказались бывший канцлер Германии Гельмут Коль, экс-президент Франции Жак Ширак и бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони.

«С ними было интересно», - сказал глава государства в ходе большой пресс-конференции.

Ранее президент заявлял, что Сильвио Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом. По словам Владимира Путин, в ходе их встреч он заряжался «невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора» итальянского политика.

Говоря о Гельмуте Коле, глава государства отмечал то, как он искренне восхищался мудростью экс-канцлера Германии, его способностью принимать взвешенные решения в самых сложных ситуациях.

Также Владимир Путин хорошо отзывался и о Жаке Шираке. По его словам, бывший президент Франции всегда отличался дальновидностью в принятии своих решений и защищал интересы своего государства.

#прямая линия #Владимир Путин #гельмут коль #Жак Ширак #Президент #Сильвио Берлускони #пресс-конференция #глава государства
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