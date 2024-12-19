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ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки 19 раз

Сведений о погибших и пострадавших среди мирного населения нет.
Таисия Кваша 2024-12-19 01:59:59
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

Украинские военные 19 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Официальную сводку опубликовало в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В представительстве отметили, что все обстрелы были зафиксированы на горловском направлении.

Также добавили, что ВСУ было выпущено 61 боеприпас.

Сведения о погибших и пострадавших среди мирных жителей не уточняются.

Напомним, что 8 декабря в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли территорию ДНР шесть раз за сутки. Информации о погибших и пострадавших на тот момент не было.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #обстрелы #украинские военные
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