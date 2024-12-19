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Путин ответил на предложение ударить по украинским «колл-центрам»

Владимир Путин заметил, что деятельность телефонных мошенников Киева направлена на то, чтобы подорвать экономику России.
Тимур Шерзад 2024-12-19 14:34:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин ответил на предложение нанести удары по мошенническим «колл-центрам», расположенным на территории Украины. 

«Нет, у нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса. Могут быть и центры принятия решений», - отметил президент на соответствующий вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. 

Путин сказал, что на «колл-центры» просто нет смысла тратить боеприпасы. При этом он признал, что на Украине используют мошеннические схемы в попытках подорвать экономику России и благосостояние ее граждан. 

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что необходимо подумать об уголовной ответственности для людей, которые открывают карты на свое имя для мошеннических схем.

#в стране и мире #Украина #Владимир Путин #удары #Мошенники #колл-центры
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