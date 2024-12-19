Путин назвал главного бенефициара происходящего в Сирии

Президент РФ Владимир Путин назвал Израиль главным бенефициаром происходящего в Сирии. Россия осуждает захват любых сирийских территорий, отметил глава РФ и позиция России не подлежит корректировке.

«Израиль для себя решает вопросы с безопасностью - линия на Голанских высотах - Израиль продвинулся по фронту на 62-63 километра на глубину 20-25 км и вошел в укреплении, которые были созданы для Сирии еще Советским Союзом», - отметил он.

Путин выразил надежду, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он только заводит туда дополнительные войска - там уже несколько тысяч войск.

«У меня такое впечатление, что они не уходить не собираются, а только там усиливаются», - добавил российский лидер.

После захвата Дамаска вооруженной оппозицией в Сирии может произойти гражданская война и распад страны ранее предположил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.