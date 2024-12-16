Путин заявил об утрате государственности киевским режимом

Нынешняя власть в Киеве утратила или утрачивает признаки государственности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.

«Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы (представителей киевского режима. - Прим. ред.) не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет!» - отметил российский лидер.

По его словам, этот документ может продлить полномочия только представительному органу власти, в данном случае Верховной раде. Кроме того, введенное в стране военное положение также не позволяет продлить полномочия президентской власти.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский 13-й раз подписал указ о продлении военного положения в стране. Срок режима установили до 7 февраля 2025 года. Зеленский также заявлял, что проведение выборов в стране до «справедливого мира» губительно для Украины.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.