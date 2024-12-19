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Путин предположил, что украинцев в России может быть уже больше, чем на Украине

Президент отметил, что в нашей стране проживают миллионы украинцев.
Марина Крижановская 2024-12-19 14:36:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сейчас в России проживают миллионы украинцев. Возможно, что в нашей стране их уже больше, чем в самой Украине. Об этом сегодня в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

«Я не шучу, вполне это может быть, имея в виду тех людей, которые живут на новых территориях, в Крыму, и тех, которые переехали к нам», - сказал глава государства.

Напомним, ранее Владимир Путин отметил, что уже скоро закончатся украинцы, которые хотят воевать на стороне киевского режима.

Также президент обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, убедившего украинские власти продолжать боевые действия до последнего украинца.

#Россия #в стране и мире #гражданство #Владимир Путин #Украинцы
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