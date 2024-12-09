Путин образовал Совет по демографической и семейной политике

Владимир Путин своим указом образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики при президенте России. Его руководителем назначена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вновь созданный Совет будет заниматься реализацией госполитики в сфере семьи и демографии, готовить предложения по ее совершенствованию и контролировать план мероприятий, которые проводятся в рамках Десятилетия детства.

Глава государства поручил Матвиенко в месячный срок подготовить проект положения о новом Совете и предложения по кандидатурам в его состав.

Этим же указом президент упразднил Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.