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Путин образовал Совет по демографической и семейной политике

Его руководителем назначена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Владимир Рубанов 2024-12-09 16:38:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Владимир Путин своим указом образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики при президенте России. Его руководителем назначена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вновь созданный Совет будет заниматься реализацией госполитики в сфере семьи и демографии, готовить предложения по ее совершенствованию и контролировать план мероприятий, которые проводятся в рамках Десятилетия детства.

Глава государства поручил Матвиенко в месячный срок подготовить проект положения о новом Совете и предложения по кандидатурам в его состав.

Этим же указом президент упразднил Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

#в стране и мире #дети #семья #Владимир Путин #демография #валентина матвиенко #Совет #госполитика #Десятилетие детства
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