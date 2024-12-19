Путин: РФ поддерживает связь с группировками, контролирующими ситуацию в Сирии

Россия поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирию. Об этом сегодня в ходе большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что подавляющее число стран Ближнего Востока выступают за сохранение наших военных баз в САР.

«Мы очень рассчитываем, что там наступит мир и спокойствие», - добавил глава государства.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщали, что Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Также на прошлой неделе заместитель главы МИД Михаил Богданов заявил об установлении контактов с политическим комитетом «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещена в РФ).

По словам дипломата, политкомитет сейчас работает в одном из отелей Дамаска. Представители посольства встречались с его представителями и обсуждали вопросы безопасности дипмиссии и россиян, которые находятся в Сирии.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.