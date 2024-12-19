Путин пообещал построить дорогу вокруг Азовского моря

Вокруг Азовского моря российские власти намерены построить дорогу, пообещал президент во время «Итогов года с Владимиром Путиным».

«Мы в течение трех лет планируем привести всю дорожную сеть этих регионов в нормативное российское состояние... Эта работа уже идет. Есть уже очень хорошая реализуемая тема - мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации», - заявил российский лидер.

И это будет такая дорога, отметил Путин, похожая на крымскую «Тавриду», то есть там будет организовано четырехполосное движение со всеми преимуществами для такой трассы. Начало уже положено - от Таганрога до Мариуполя есть 40-километровый участок. Но планирование идет вокруг всего Азовского моря.

Ровно год назад бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Азовское море стало внутренним морем России. Тогда он отметил, что изменение статуса этого водного объекта позволило восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом и Крымом.