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Путин заявил, что Россия попросит украинцев сообщить, что нового в ПВО США THAAD

Президент РФ рассказал, как наша страна ответит на поставку США своей системы ПВО THAAD украинцам.
Марина Крижановская 2024-12-19 12:54:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» заявил, что если американцы решат поставить Украине систему ПВО THAAD, то Россия попросит «наших ребят» там сообщить, что в ней нового.

«То THAAD - это где-то С-400, характеристики несколько послабее, но в целом С-400. Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные ценные для нас тоже решения», - заявил президент.

Он пояснил, что, говоря «наших ребят», без иронии имел в виду украинцев - тоже наших людей, которые также мечтают избавить свою страну от неонацистского режима.

#в стране и мире #пво #Украина #сша #Владимир Путин #THAAD #Итоги года с Владимиром Путиным
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