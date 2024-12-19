Путин заявил, что Россия попросит украинцев сообщить, что нового в ПВО США THAAD

Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» заявил, что если американцы решат поставить Украине систему ПВО THAAD, то Россия попросит «наших ребят» там сообщить, что в ней нового.

«То THAAD - это где-то С-400, характеристики несколько послабее, но в целом С-400. Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные ценные для нас тоже решения», - заявил президент.

Он пояснил, что, говоря «наших ребят», без иронии имел в виду украинцев - тоже наших людей, которые также мечтают избавить свою страну от неонацистского режима.