Путин о росте цен: предложение не успевает за спросом

Владимир Путин в ходе подведения итогов года прокомментировал ситуацию с ростом цен.

«Рост цен — вещь плохая, но в целом, надеюсь, мы можем справиться», - отметил российский лидер.

По его словам, рост обусловлен такие причины, как объемы урожая, рост мировых цен, санкции и объемы потребления. То есть предложение не успевает за спросом, отметил он на примере производства и потребления мяса и молока.

«У нас потребление мяса - 80 килограммов на человека, в мире - 42 килограмма. Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», - объяснил он.

Он отметил, что ему известна ситуация с ростом цен на масло в ряде регионов - 33-34 процента.

Также санкции сказываются на росте цен в России, но есть и недоработки властей, заявил Путин.