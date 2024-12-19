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Путин вспомнил, как Кубанский хор спел на немецком на празднике Шредера

Это был единственный коллектив, который пел на немецком, остальные пели на английском.
Ирина Егорова 2024-12-19 12:35:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин в ходе подведения итогов года вспомнил ситуацию на дне рождении Герхарда Шредера, который пригласил его на мероприятие. В ходе концерта Кубанский казачий хор был единственным, кто спел на немецком языке из уважения к народу Германии. Остальные пели на английском.

«Это было давно, он пригласил меня, я приехал, был небольшой концерт. Все коллективы исполнили песни на английском языке. Но был один коллектив, который пел на немецком. Это Кубанский казачий хор, который я привез с собой», - отметил Путин.

По его словам, для него самого это было неожиданностью и позже он спросил артистов об этом.

«Из-за уважения к немцам, к принимающей стороне, они выучили песни по дороге и пели на немецком», - добавил российский лидер.

Эта ситуация, считает глава РФ, является показателем суверенитета.

«Суверенитет - очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце и это отражается на экономике», - сказал он.

Президент России Владимир Путин начал подводить итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году вновь совмещена с «Прямой линией». Глава государства ответит на вопросы россиян в специальной студии в Гостином дворе.

#итоги #Путин #прямая линия #Хор
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