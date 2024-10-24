Путин: Запад всегда готовил России место сырьевого придатка

Коллективный Запад всегда стремился лишить Россию суверенитета и оставить ее в качестве своего сырьевого придатка. Однако РФ не может существовать без суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения со странами западного мира все время указывали на "свое место"... Это место в конечном счете привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняю исключительно функцию сырьевых придатков», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что всестороннее укрепление российского суверенитета - военного, экономического - способствует повышению безопасности.

Также Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от контактов с западными лидерами.

Напомним, что в Казани с 22 по 24 октября проходил саммит БРИКС. В мероприятии принимали участие делегаты из 36 стран. В рамках саммита Путин провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами.