ВЦИОМ: только 52% россиян знают, куда впадает Волга

Только 52% россиян знают, что река Волга впадает в Каспийское море. Это следует из опроса о школьных знаниях из курса географии, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Честно признались, что не знают, или дали неверный ответ почти столько же - 48%», - подчеркнули в пресс-службе ВЦИОМ.

Отмечается, что более старшие поколения лучше помнят, куда впадает Волга.

Напомним, ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян, в котором выяснилось, что президенту Владимиру Путину доверяют 78,6% граждан страны. Исследование проводилось среди 1,6 миллиона человек в период с 25 ноября по 1 декабря.

У опрошенных также выяснили уровень доверия работе правительства. 49,9% респондентов одобрили деятельность кабмина. 60,4% опрошенных выразили доверие премьер-министру Михаилу Мишустину.