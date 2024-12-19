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ВЦИОМ: только 52% россиян знают, куда впадает Волга

Выяснилось, что более старшие поколения лучше помнят, куда впадает река.
Сергей Лебедев 2024-12-19 12:02:46
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Только 52% россиян знают, что река Волга впадает в Каспийское море. Это следует из опроса о школьных знаниях из курса географии, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Честно признались, что не знают, или дали неверный ответ почти столько же - 48%», - подчеркнули в пресс-службе ВЦИОМ.

Отмечается, что более старшие поколения лучше помнят, куда впадает Волга.

Напомним, ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян, в котором выяснилось, что президенту Владимиру Путину доверяют 78,6% граждан страны. Исследование проводилось среди 1,6 миллиона человек в период с 25 ноября по 1 декабря.

У опрошенных также выяснили уровень доверия работе правительства. 49,9% респондентов одобрили деятельность кабмина. 60,4% опрошенных выразили доверие премьер-министру Михаилу Мишустину.

#Россия #в стране и мире #РФ #Волга #Каспийское море #россияне #опрос
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