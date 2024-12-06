ВЦИОМ: 78,6% опрошенных выразили доверие Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, в котором выяснилось, что президенту России Владимиру Путину доверяют 78,6% граждан РФ. Исследование проходилось среди 1,6 млн человек в период с 25 ноября по 1 декабря.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов (минус 0,2 п. п.), показатель одобрения деятельности президента с 25 ноября по 1 декабря 2024 года составил 75,7% (минус 0,4 п. п. за неделю)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

У опрошенных также выяснили уровень доверия работе правительства РФ. 49,9% респондентов одобрили деятельность кабмина, а 60,4% опрошенных выразили доверие премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.