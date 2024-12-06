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ВЦИОМ: 78,6% опрошенных выразили доверие Путину

Исследование проводилось среди 1,6 млн совершеннолетних граждан России.
Таисия Кваша 2024-12-06 14:44:50
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, в котором выяснилось, что президенту России Владимиру Путину доверяют 78,6% граждан РФ. Исследование проходилось среди 1,6 млн человек в период с 25 ноября по 1 декабря.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов (минус 0,2 п. п.), показатель одобрения деятельности президента с 25 ноября по 1 декабря 2024 года составил 75,7% (минус 0,4 п. п. за неделю)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

У опрошенных также выяснили уровень доверия работе правительства РФ. 49,9% респондентов одобрили деятельность кабмина, а 60,4% опрошенных выразили доверие премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

#в стране и мире #Владимир Путин #михаил мишустин #правительство РФ #ВЦИОМ
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