ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве Кириллова

ФСБ опубликовала видеозапись задержания подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Подозреваемым является гражданин Узбекистана.

На записи, опубликованной ФСБ, видно, как оперативные сотрудники поднимаются по лестнице и входят в помещение, где находятся несколько человек. Подозреваемого показали на улице на коленях с зафиксированными за спиной руками.

«Я приехал в Москву по указанию украинских спецслужб. После этого я приобрел самокат, а через некоторое время получил предметы для бомбы. Я разместил их рядом с домом генерала, а затем, когда он вышел, активировал устройство», - заявил задержанный.

Он добавил, что за выполнение задания ему обещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт. Его задержали спецслужбы РФ 18 декабря.

Напомним, что 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел мощный взрыв, в результате которого погибли генерал войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.