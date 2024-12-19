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ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве Кириллова

По подозрению в преступлении задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения.
Никита Матосов 2024-12-19 11:26:53
© Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ опубликовала видеозапись задержания подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Подозреваемым является гражданин Узбекистана.

На записи, опубликованной ФСБ, видно, как оперативные сотрудники поднимаются по лестнице и входят в помещение, где находятся несколько человек. Подозреваемого показали на улице на коленях с зафиксированными за спиной руками.

«Я приехал в Москву по указанию украинских спецслужб. После этого я приобрел самокат, а через некоторое время получил предметы для бомбы. Я разместил их рядом с домом генерала, а затем, когда он вышел, активировал устройство», - заявил задержанный.

Он добавил, что за выполнение задания ему обещали 100 тысяч долларов и европейский паспорт. Его задержали спецслужбы РФ 18 декабря.

Напомним, что 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел мощный взрыв, в результате которого погибли генерал войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

#в стране и мире #Теракт #игорь кириллов #подозреваемый #Кадры задержания #Начальник войск РХБЗ ВС РФ
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