Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, взятый в плен бойцами ВС РФ в Курской области, признался, что устраивал диверсии, переодевшись в российскую военную форму. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«Переодевался в российскую военную форму, подходил к русским позициям под предлогом "дай сигарету", просил подтолкнуть машину. Ребята вылезали, я с ними расправлялся, расстреливал их», - рассказал он.

Пломбирус сказал, что по приказу своего командования стрелял и в мирных людей, не говорящих по-украински.

«Командование говорило, если попадутся гражданские люди, которые не разговаривают на украинском языке, расправляться на месте. Стрелял, человек упал. Убил, не убил, я не знаю», - добавил пленный.

В ряды ВСУ Пломбирус попал из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. За участие в боевых действиях ему пообещали денежное вознаграждение, обнуление судимости, а также указывали на возможность в перспективе трудоустроиться и выстроить карьеру. Пленный рассказал, что среди сослуживцев было много людей с криминальным прошлым. По словам Пломбируса, в ВСУ служат лица, совершившие тяжкие преступления, включая убийства и изнасилования.

Ранее другой сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий признался, что командование ВСУ совсем не бережет своих солдат. Когда украинец получил ранение, его бросили собственные сослуживцы. Выжил он только благодаря российским штурмовикам. Они оказали пленному первую медицинскую помощь и эвакуировали его в тыл.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.