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«Звезда» показала обстановку в Гостином Дворе в ожидании выступления Путина

В Гостином Дворе уже собралось много журналистов и репортеров, приехавших из регионов и других государств.
Константин Коковешников Дарина Криц 2024-12-19 10:55:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Константин Коковешников показал, что происходит в Гостином Дворе в центре Москвы, где совсем скоро начнутся «Итоги года с Владимиром Путиным». На кадрах можно заметить елки, множество журналистов и телекамер.

«Как видно, вокруг меня с самого утра царит оживление. Журналисты здесь занимаются своим излюбленным занятием - подходят к своим коллегам, которые приехали сюда из регионов, которые приехали сюда из других стран, для того, чтобы узнать, какой вопрос они будут задавать сегодня президенту, и, соответственно, понять, какая тема их волнует в первую очередь», - рассказал корреспондент нашего телеканала.

Ровно в 12.00 по московскому времени оттуда начнется прямая трансляция. Как и в прошлом году, президент России совместит прямую линию с населением и большую пресс-конференцию с представителями СМИ.

#Владимир Путин #наш эксклюзив #обстановка #гостиный двор #Итоги года с Владимиром Путиным
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