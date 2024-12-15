МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россияне подали более миллиона обращений на прямую линию с Путиным

Лидерами по количеству заявок стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.
Таисия Кваша 2024-12-15 23:20:21
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Штаб Народного фронта обработал более миллиона обращений к президенту России перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет 19 декабря.

За восемь дней сбора заявок колл-центром программы принято 1 015 829 обращений. Лидерами по количеству заявок стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

Согласно статистике от телеканала «Россия-24», наиболее популярным способом подачи обращения президенту стал звонок в колл-центр. На горячую линию поступило 537 тысяч звонков от россиян. Почти 256 тысяч СМС и ММС сообщений обработали сотрудники колл-центра.

Ранее Кремль объявил начало сбора вопросов от россиян к прямой линии с Владимиром Путиным в ночь с 7 на 8 декабря. Отмечалось, что обработка вопросов граждан будет осуществляться при помощи искусственного интеллекта.

#в стране и мире #прямая линия #Владимир Путин #пресс-конференция #обращение #граждане рф #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 