Россияне подали более миллиона обращений на прямую линию с Путиным

Штаб Народного фронта обработал более миллиона обращений к президенту России перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет 19 декабря.

За восемь дней сбора заявок колл-центром программы принято 1 015 829 обращений. Лидерами по количеству заявок стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

Согласно статистике от телеканала «Россия-24», наиболее популярным способом подачи обращения президенту стал звонок в колл-центр. На горячую линию поступило 537 тысяч звонков от россиян. Почти 256 тысяч СМС и ММС сообщений обработали сотрудники колл-центра.

Ранее Кремль объявил начало сбора вопросов от россиян к прямой линии с Владимиром Путиным в ночь с 7 на 8 декабря. Отмечалось, что обработка вопросов граждан будет осуществляться при помощи искусственного интеллекта.