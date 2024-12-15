Украинские боевики сбросили на гостиницу в Горловке кассетный боеприпас натовского образца. Об этом РИА Новости сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.

Найденные на месте обстрела фрагменты и осколки указывают, что ВСУ применили натовский артиллерийский снаряд калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью, говорится в сообщении.

При взрыве повреждены фасады гостиницы и соседних домов. Кроме того, сгорел гражданский автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль на улице Болотникова погиб мужчина и ранена женщина.

На прошлой неделе четыре мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на автобус в Горловке. Боевики пытались ударить беcпилотником по машине, но промахнулись, и дрон взорвался рядом.