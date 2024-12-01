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В Румынии стартовали выборы в парламент

Парламентские выборы в стране проходят один раз в четыре года.
Виктория Бокий 2024-12-01 09:01:47
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Избирательные участки для голосования на выборах парламента в Румынии открылись во всех населенных пунктах страны.

Порога явки в государстве нет. Выборы будут считаться совершенными при любом количестве избирателей.

1 декабря начались парламентские выборы в парламент Румынии, которые проходят в стране один раз в четыре года.

Ранее сообщалось, что независимый кандидат на выборах президента Румынии Кэлин Джеорджеску обогнал на голосовании премьер-министра страны Марчела Чолаку. Джеорджеску набрал 22% голосов, его противник Чолаку - 21,7%. На третьем месте расположилась Елена Ласкони с 15,7% голосов.

#в стране и мире #Выборы #голосование #Румыния #Парламент #Парламентские выборы
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