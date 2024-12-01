В Румынии стартовали выборы в парламент

Избирательные участки для голосования на выборах парламента в Румынии открылись во всех населенных пунктах страны.

Порога явки в государстве нет. Выборы будут считаться совершенными при любом количестве избирателей.

1 декабря начались парламентские выборы в парламент Румынии, которые проходят в стране один раз в четыре года.

Ранее сообщалось, что независимый кандидат на выборах президента Румынии Кэлин Джеорджеску обогнал на голосовании премьер-министра страны Марчела Чолаку. Джеорджеску набрал 22% голосов, его противник Чолаку - 21,7%. На третьем месте расположилась Елена Ласкони с 15,7% голосов.