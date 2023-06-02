Операционная в рюкзаке: как выглядят изнутри аптечки медиков на передовой спецоперации

ОНФ отправил на передовую уже более 700 санитарных рюкзаков и более 120 рюкзаков врача.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Тысячи жизней спасают врачи в зоне спецоперации. Часто оказывать помощь раненым им приходится в полевых условиях. Именно поэтому для медиков важно, чтобы рядом было самое необходимое. Общероссийский народный фронт (ОНФ) отправляет в зону СВО рюкзаки-аптечки, которые постоянно модернизируют. Комплекты формируют на основе пожеланий самих врачей.

Бадма Башанкаев - потомственный врач. Он родился в день медработника и еще в юном возрасте определился с профессией. Одиннадцать лет Башанкаев учился на хирурга и 23 года посвятил работе в больнице. О необходимости иметь аптечку под рукой он знает не понаслышке. В марте 2022 года Башанкаев отправился в зону СВО, чтобы помочь коллегам спасать людей.

«Уважение к моим братьям хирургам, которые уже девять лет под обстрелами оказывают такую помощь, которую некоторые в жизни никогда не смогут оказать. Это очень искренние, честные люди. Помочь им - долг любого гражданина нашей страны и, плюс, это хирургические братья. У нас в хирургии очень важно братство», - говорит он.

Оказывать первую помощь приходится быстрее обычного, медлить нельзя. При этом медики обязаны помнить про собственную безопасность. Рюкзак-аптечка имеется у каждого санитара.

Собирали аптечки вручную с особым вниманием. Здесь не только таблетки. Есть капельницы, жгуты, гемостатические губки - все, что нужно для оказания неотложной помощи. Также есть все для проведения полноценной операции. Медицинский инструментарий в казалось бы маленьком рюкзаке обширен: скальпели, иглодержатели, компрессионные блиндажи. Отсутствие хоть одного составляющего может стоить кому-то жизни.

Улучшенная версия рюкзака санитара - это переносная операционная. Рюкзак-конструктор, к нему можно прикрепить дополнительные карманы, все, что крепится на карабины. Также появились крепежи для тактических носилок. В отличие от предыдущей модели рюкзак стал легче и вмещает в себя более 80 позиций. Все это выполнено при рекомендации действующих медработников, находящихся в зоне СВО.

Рюкзаки отправляют в зону спецоперации уже не в первый раз. Их собирают, исходя из пожеланий и потребностей медиков, и постоянно обновляют.

«Мы уже отправили на сегодняшний день более 700 санитарных рюкзаков и более 120 рюкзаков врача. Фидбэк от врачей идет более, чем хороший, потому что рюкзаки собираются по их запросам. Мы постоянно в динамике, постоянно меняемся. Модернизируем как сами рюкзаки, так и внутренние составы рюкзаков», - рассказывает член ОНФ Александр Федоров.

Врачи на передовой с неподдельным интересом распаковывают аптечки, сразу, как они поступают. Предыдущую партию оценили по достоинству.

«Очень грамотно собрана аптечка, отлично. Все очень просто. И все это как раз первая помощь. Отличная аптечка», - комментирует медик с позывным «Месяц».

Рюкзаки-аптечки спасли уже не одного раненого бойца. Комплект должен быть практичным, универсальным и удобным. Очередная партия таких рюкзаков скоро отправится к тем, от кого зависят жизни наших военнослужащих.