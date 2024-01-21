Группа вертолетов уничтожила технику и пехоту ВСУ на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических Сил (ВКС) России уничтожила скопление бронетехники и живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35 и многоцелевой вертолёт Ми-8. Работая в сложных метеоусловиях, пилоты произвели пуск неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 с близкого расстояния. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение целей, экипажи без происшествий вернулись на аэродром после выполнения противоракетного маневра с использованием бортового комплекса обороны.

«Сегодня выполняли поисковое обеспечение ударных групп армейской авиации. Поставленная задача выполнена. Цели поражены» - рассказал летчик-штурман Ми-8.

Ранее Минобороны России показало, как ударно-штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор» громит позиции врага на Сватово-Кременном направлении. Используя прием кабрирования, экипаж поразил все намеченные цели и без происшествий вернулся на аэродром базирования.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.