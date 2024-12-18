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Отсидевшая по сфабрикованному делу американка отсудила у полиции $34 млн

Суд присяжных встал на защиту невиновной американки и обязал полицию Лас-Вегаса и детективов выплатить ей многомиллионную компенсацию.
Дарина Криц 2024-12-18 07:24:39
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

Американке из штата Невада Кирстин Блейз Лобато пришлось 16 лет провести в тюрьме, будучи невиновной. В отношении нее завели уголовное дело о якобы убийстве бездомного человека.

Уточняется, что 18-летнюю Кирстин Лобато арестовали в 2001 году в Лас-Вегасе, подозревая ее в убийстве бездомного. Два детектива, занимавшиеся ее делом, заявили о данных ею признательных показаниях, хотя сама девушка заявляла, что не знала, по какому поводу ее допросили.

Прежде чем ее арестовали, с ней произошла попытка изнасилования. Тогда Кирстин Лобато ножом отбилась от нападавшего, и подумала, что полицейских интересовал этот случай. Но детективы сфабриковали материалы дела так, чтобы отправить ее под суд. И только в 2017 году ее непричастность к убийству бездомного удалось доказать с помощью судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщает 360.ru, выйдя на свободу, женщине удалось добиться справедливости и отсудить у полиции 34 миллиона долларов, поскольку суд присяжных защитил американку. Заседание состоялось 12 декабря, во время которого присяжные обязали полицейское управление Лас-Вегаса выплатить Лобато многомиллионную компенсацию, а детективов - по 10 тысяч.

Подобные случаи в США - не редкость, об одном из таковых стало известно в 2022 году. Мужчина более 38 лет отсидел в тюрьме за убийство, которое не совершал.

#в стране и мире #сша #тюрьма #тюремный срок #выиграть суд #сфабрикованное дело
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